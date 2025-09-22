lunedì, 22 Settembre 2025
DONNARUMMA: chance di recupero per l’ex Cesena

foto Catania FC

Era stato inserito nella lista delle convocazioni per Catania-Sorrento, salvo riscontrare nelle ore che hanno preceduto il fischio d’inizio dell’incontro un’infiammazione al tendine, ragion per cui il laterale sinistro Daniele Donnarumma è rimasto in panchina per l’intera durata del match. Ed è stata un’assenza di rilevante entità, non potendo contare il Catania sulle capacità di spinta e d’inserimento dell’ex calciatore del Cesena.

Lo ha rimpiazzato Celli, evidenziando impegno e generosità ma il duttile difensore romano, obiettivamente, non ha la stessa gamba di Donnarumma. Secondo quanto informano i colleghi di Telecolor, nel corso della trasmissione ‘Corner’, il giocatore classe 1992 ha qualche possibilità di recupero in vista del derby siciliano di Trapani. Prossime ore decisive per capire se Donnarumma sarà in grado di scendere in campo per la delicata gara del “Provinciale”. Sarebbe un rientro importante per la squadra di Toscano.

