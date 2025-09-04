DONNARUMMA: il laterale ritrova il Monopoli. La tappa biancoverde fu il suo trampolino di lancio

Daniele Donnarumma è uno degli esterni più esperti e di livello attualmente in circolazione nel panorama calcistico della Serie C. Ha accettato la chiamata del Catania di mister Mimmo Toscano, tecnico che ha saputo valorizzare al meglio le sue caratteristiche a Cesena. Tra le esperienze più significative del laterale sinistro classe 1992 in carriera, comunque, spicca anche quella di Monopoli tra il 2017 e 2020.

Tre stagioni intense ed emozionanti vissute in una piazza che gli ha permesso di fare il salto di qualità. Di lui si accorse in modo particolare il Cittadella, dandogli la possibilità di giocare con una certa regolarità in Serie B, categoria che in passato aveva solo “assaggiato” alla Nocerina grazie ad un’intuizione del diesse Ivano Pastore, che ritrova proprio a Catania. Per Donnarumma la tappa di Monopoli ha rappresentato una sorta di trampolino di lancio verso il consolidamento in una serie superiore. Sabato sera ritroverà da avversario i colori biancoverdi. Gli stessi che, curiosamente, gli hanno permesso in passato di andare a segno anche contro il Catania (il 2 febbraio 2020 nel successo per 0-2 al ‘Massimino’), squadra di cui oggi rappresenta i colori sociali.

