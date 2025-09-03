mercoledì, 3 Settembre 2025
CalciomercatoEx RossoazzurriLega Pro

EX ROSSAZZURRI: a gennaio chiese di lasciare Catania per avvicinarsi a casa, ora Carpani è fuori lista

Redazione
By Redazione
0
690
foto Catania FC

Il 19 gennaio mise a segno il suo terzo e ultimo gol con la maglia del Catania, sul campo dell’AZ Picerno. Appena due giorni dopo, ecco l’ufficializzazione del trasferimento all’Ascoli che non fu presa bene da parte della tifoseria catanese. Gianluca Carpani lasciò la sponda rossazzurra della Sicilia dopo avere chiesto esplicitamente di avvicinarsi a casa e fu accontentato dalla dirigenza etnea. Adesso, a distanza di circa otto mesi dall’addio al Catania, ecco che Carpani è stato escluso dal progetto a seguito di alcune riflessioni della società bianconera in sinergia con la nuova guida tecnica. Più di una società ha valutato il possibile ingaggio dell’ex Catania ma, alla chiusura della finestra estiva del mercato, nessuna trattativa è andata in porto. Il centrocampista, dunque, rimane ad Ascoli da fuori lista.

