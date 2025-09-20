sabato, 20 Settembre 2025
HomeCalciomercatoEX ROSSAZZURRI: Bellusci, nuova avventura in Serie D
CalciomercatoEx RossoazzurriSerie D

EX ROSSAZZURRI: Bellusci, nuova avventura in Serie D

Redazione
By Redazione
0
151

472 presenze da professionista con Ascoli, Monza, Palermo, Empoli, Catania. 135 in A, 181 in B, 57 al Leeds in Championship: Giuseppe Bellusci, all’età di 36 anni intraprende una nuova avventura nella massima serie dilettantistica dopo quella vissuta la scorsa stagione alla Recanatese. Il difensore calabrese, che ha collezionato con la maglia del Catania un centinaio di presenze in Serie A, ha detto sì al Trodica, squadra che proprio i rossazzurri avrebbero dovuto affrontare nel pre campionato ma, poi, l’incontro fu cancellato a seguito dell’incidente stradale che coinvolse alcuni tifosi rossazzurri in viaggio verso il ritiro umbro.

Qualche anno fa Bellusci parlò così dell’esperienza di Catania: “Io da Catania non sarei mai voluto andare via. Il quinto anno è stato quello della retrocessione in Serie B, ho avuto visioni differenti con la società ed ho preferito allontanarmi. Anche perché, conoscendomi, se non mi sento apprezzato non riesco a dare il meglio di me stesso”. Gli anni successivi Bellusci approdò anche nella sponda rosanero della Sicilia e, sempre ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com, disse: “Le tifoserie di Catania e Palermo trasmettono un calore immenso ai propri beniamini. Sono piazze straordinarie con storie importanti, mi auguro con tutto il cuore che stiano ponendo le basi per un rilancio dopo anni difficili”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C – Barilari (ex all. Sorrento): “Catania e Benevento, la continuità una scelta che paga”
Articolo successivo
VERSO CATANIA-SORRENTO: i rossazzurri ritrovano Conte, un anno dopo la partita “fantasma” di Torre del Greco
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

LIVE (p.t.): Catania 0-0 Sorrento, tabellino e statistiche partita

Redazione - 0
45'+6 Intervallo CATANIA FOOTBALL CLUB vs SORRENTO CALCIOStadio "Angelo Massimino" - Catania MARCATORI: CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Pieraccini; Casasola, Quaini, Di Tacchio (C),...

CATANIA-SORRENTO: ecco le formazioni ufficiali. Dentro Celli, Di Tacchio e Quaini. Donnarumma, Lunetta e Corbari in panchina

QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro il Sorrento

STAMPA STABIESE: “Juve Stabia e Catania, tradizione di calciomercato si rinnova con Forte”

MERCATO: De Rose, ritorno di fiamma del Barletta

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web