EX ROSSAZZURRI: Bellusci, nuova avventura in Serie D

472 presenze da professionista con Ascoli, Monza, Palermo, Empoli, Catania. 135 in A, 181 in B, 57 al Leeds in Championship: Giuseppe Bellusci, all’età di 36 anni intraprende una nuova avventura nella massima serie dilettantistica dopo quella vissuta la scorsa stagione alla Recanatese. Il difensore calabrese, che ha collezionato con la maglia del Catania un centinaio di presenze in Serie A, ha detto sì al Trodica, squadra che proprio i rossazzurri avrebbero dovuto affrontare nel pre campionato ma, poi, l’incontro fu cancellato a seguito dell’incidente stradale che coinvolse alcuni tifosi rossazzurri in viaggio verso il ritiro umbro.

Qualche anno fa Bellusci parlò così dell’esperienza di Catania: “Io da Catania non sarei mai voluto andare via. Il quinto anno è stato quello della retrocessione in Serie B, ho avuto visioni differenti con la società ed ho preferito allontanarmi. Anche perché, conoscendomi, se non mi sento apprezzato non riesco a dare il meglio di me stesso”. Gli anni successivi Bellusci approdò anche nella sponda rosanero della Sicilia e, sempre ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com, disse: “Le tifoserie di Catania e Palermo trasmettono un calore immenso ai propri beniamini. Sono piazze straordinarie con storie importanti, mi auguro con tutto il cuore che stiano ponendo le basi per un rilancio dopo anni difficili”.

