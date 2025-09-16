EX ROSSAZZURRI: Cataldi torna nel girone C? In prova alla Cavese

Vi ricordate di Riccardo Cataldi? Anche lui fece parte del gruppo dei gari-Baldini, nell’anno del fallimento del Calcio Catania, combattendo sportivamente fino a quando le aule dei tribunali tennero in vita la società rossazzurra. Il centrocampista classe 2001 scuola Roma negli ultimi anni è stato poco fortunato, facendo i conti con importanti problemi di natura fisica. Adesso, reduce dall’esperienza al Vicenza, si è svincolato e attende con ansia di ripartire. Da qualche giorno è aggregato in prova alla Cavese, secondo quanto riporta tuttoc.com. Qualora gli aquilotti optassero per il suo tesseramento, Cataldi tornerebbe nel girone C tre anni dopo l’avventura di Catania.

