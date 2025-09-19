EX ROSSAZZURRI – Criniti: “Catania e Salernitana uniche squadre che si giocheranno il primo posto”

Ospite di TMW Radio, l’ex fantasista rossazzurro Antonio Criniti ha esternato le proprie riflessioni in merito alla lotta al primo posto nel girone C di Serie C che, a suo avviso, coinvolgerà Catania e Salernitana. Queste le parole di Criniti:

“Il girone C è combattuto. Io ho giocato anche a Catania, piazza da Serie A, in rossazzurro feci la C ma allo stadio erano presenti 30 mila fissi ogni domenica. Parliamo di una piazza innamorata di questi colori, sono stato benissimo ed ero anche il capitano. Gli auguro sempre di andare in B perchè se lo merita e lo dice la storia. La Salernitana ha lasciato un pò la rosa della B e messo innesti di categoria ottenendo quattro vittorie consecutive. Il Catania nonostante il passo falso a Cosenza è forte, credo che le uniche che se la giocheranno fino in fondo per il primato in classifica siano queste due”.

“Il girone C è molto livellato in termini di playoff, Catania e Salernitana sono le squadre che hanno qualcosa in più anche sotto il profilo dell’esperienza. Il Trapani? Sicuramente farà i playoff, è una squadra che rulla ma non credo lotterà per il vertice. La Casertana potrebbe dire la sua, mi piace molto come gioca ed è una squadra di categoia. Non credo invece nel Benevento e nel Monopoli. Ripeto, Catania e Salernitana sono le squadre più accreditate per la promozione diretta”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***