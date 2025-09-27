EX ROSSAZZURRI – Criniti: “Catania, i tifosi non aspettano. Toscano allenatore che pretende”

L’ex fantasista rossazzurro Antonio Criniti si era già espresso poco più di una settimana fa ritenendo Catania e Salernitana in lotta per il primato nel girone C di Serie C. Critini ha ribadito tale concetto, soffermandosi più espressamente sul Catania attraverso il sito News.Superscommesse.it: “Il Catania è una squadra ben allenata da Toscano, però come Avellino è una piazza con tantissima pressione: o hai giocatori con un certo carisma, altrimenti fai fatica perché i tifosi non ti aspettano. La società crede in Toscano e lui pretende, è un tecnico alla Mazzone. Credo che il Catania, insieme alla Salernitana, si contenderà la Serie B”.

