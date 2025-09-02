EX ROSSAZZURRI: De Paoli e Del Fabro trovano nuova sistemazione a fine mercato

Andrea De Paoli e Dario Del Fabro, giocatori che hanno vissuto la seconda parte della passata stagione in maglia rossazzurra, hanno trovato nuova sistemazione proprio nelle ultime ore di calciomercato. L’attaccante genovese aveva fatto rientro alla base (Giugliano), ma non rientrava nei piani dei tigrotti, i quali hanno definito la cessione di De Paoli a titolo definitivo all’Albinoleffe. L’ex giocatore del Catania, pertanto, cambia girone di Serie C trasferendosi nel gruppo A sulla base di un accordo biennale. Il difensore, invece, era in uscita dall’Arezzo, club che aveva ceduto in prestito Del Fabro al Catania nella sessione invernale del mercato. Trovato l’accordo per il passaggio di Del Fabro al Giugliano, firmando anche lui un biennale. Quest’ultimo, dunque, torna nel girone C e sarà, pertanto, avversario del Catania.

