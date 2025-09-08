lunedì, 8 Settembre 2025
HomeCatania NewsEx RossoazzurriEX ROSSAZZURRI - Di Carmine e Tabbiani, da Catania in poi un...
Ex RossoazzurriIntervisteLega Pro

EX ROSSAZZURRI – Di Carmine e Tabbiani, da Catania in poi un rapporto speciale: “Siamo molto legati”

Redazione
By Redazione
0
149
foto Catania FC

Samuel Di Carmine e Luca Tabbiani. Un rapporto speciale, al di là degli aspetti professionali, nato ai tempi del Catania e destinato a proseguire. L’attaccante è stato allenato dal tecnico genovese anche la scorsa stagione al Trento. Quest’anno sembrava ci fossero i presupposti per una permanenza dell’esperta punta a Trento, ma le cose sono andate diversamente. Oggi Di Carmine milita nel Livorno ed ha voluto evidenziate il suo legame con Tabbiani al Corriere del Trentino: “Ero in vacanza in Puglia e avevo già comprato i biglietti per tornare, poi qualcuno ha cambiato idea. Ci sono rimasto malissimo perché ero convinto che sarei rimasto. Avevo segnato 14 gol, pensavo ad un’evoluzione diversa, avevo dato la mia priorità ai gialloblù. Purtroppo nella vita e nel calciomercato non si può mai stare tranquilli finché non si firma. Sono dispiaciuto perché a Trento stavo bene, sarei rimasto soprattutto per Tabbiani, gli avevo promesso che avrei chiuso la carriera con lui”.

Tabbiani, a TMW Radio ha commentato in questi termini il rapporto con Di Carmine: “Samuel è un giocatore a cui sono molto legato, non solo professionalmente ma anche umanamente. Abbiamo costruito un rapporto speciale, e il dispiacere è anche per questo: è come perdere un amico che cambia città. La società, però, ha le sue esigenze, e l’allenatore deve rispettare le decisioni, dando indicazioni sulle caratteristiche dei giocatori desiderati. Con Samu il rapporto va oltre il campo, è bello e puro, e lo porteremo avanti anche in futuro. Calcisticamente, non serve che sia io a commentare le sue qualità”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
COSENZA-CATANIA: partita trasmessa gratis e in chiaro da Telecolor
Articolo successivo
STATISTICHE: Catania, l’importanza di andare a segno con più giocatori diversi
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web