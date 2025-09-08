EX ROSSAZZURRI – Di Carmine e Tabbiani, da Catania in poi un rapporto speciale: “Siamo molto legati”

Samuel Di Carmine e Luca Tabbiani. Un rapporto speciale, al di là degli aspetti professionali, nato ai tempi del Catania e destinato a proseguire. L’attaccante è stato allenato dal tecnico genovese anche la scorsa stagione al Trento. Quest’anno sembrava ci fossero i presupposti per una permanenza dell’esperta punta a Trento, ma le cose sono andate diversamente. Oggi Di Carmine milita nel Livorno ed ha voluto evidenziate il suo legame con Tabbiani al Corriere del Trentino: “Ero in vacanza in Puglia e avevo già comprato i biglietti per tornare, poi qualcuno ha cambiato idea. Ci sono rimasto malissimo perché ero convinto che sarei rimasto. Avevo segnato 14 gol, pensavo ad un’evoluzione diversa, avevo dato la mia priorità ai gialloblù. Purtroppo nella vita e nel calciomercato non si può mai stare tranquilli finché non si firma. Sono dispiaciuto perché a Trento stavo bene, sarei rimasto soprattutto per Tabbiani, gli avevo promesso che avrei chiuso la carriera con lui”.

Tabbiani, a TMW Radio ha commentato in questi termini il rapporto con Di Carmine: “Samuel è un giocatore a cui sono molto legato, non solo professionalmente ma anche umanamente. Abbiamo costruito un rapporto speciale, e il dispiacere è anche per questo: è come perdere un amico che cambia città. La società, però, ha le sue esigenze, e l’allenatore deve rispettare le decisioni, dando indicazioni sulle caratteristiche dei giocatori desiderati. Con Samu il rapporto va oltre il campo, è bello e puro, e lo porteremo avanti anche in futuro. Calcisticamente, non serve che sia io a commentare le sue qualità”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***