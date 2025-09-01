lunedì, 1 Settembre 2025
EX ROSSAZZURRI – Donnarumma: “Catania e Benevento partono avvantaggiate”

Così l’attaccante Alfredo Donnarumma, ceduto in prestito dalla Ternana al Lumezzane, parla della lotta promozione nel girone C di Serie C, ai microfoni de La Città: “Benevento e Catania partono avvantaggiate. Stesso allenatore, ottima base tecnica. Hanno investito tanto, prendendo giocatori di categoria superiore. Hanno qualcosa in più delle altre, ma non posso non aggiungere la Salernitana. Ci sono delle difficoltà, ma sarebbe impensabile fare la C senza avere l’ambizione di vincere in una piazza del genere che fa sempre la differenza e che merita altri palcoscenici”.

Il calciatore di Torre Annunziata, classe 1990, è un ex rossazzurro essendo cresciuto con profitto proprio nelle giovanili del Catania. L’ex bomber della Primavera etnea – che approdò in Sicilia circa vent’anni addietro facendo anche il raccattapalle – non ha mai trovato spazio nella prima squadra dell’Elefante sviluppando la carriera in varie piazze diverse: Gubbio, Virtus Lanciano, Como, Cittadella, Teramo, Salernitana, Empoli, Brescia, Ternana e Catanzaro prima del ritorno a Terni.

