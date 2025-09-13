EX ROSSAZZURRI – Gomez: “Quando ritirarmi lo deciderò io. Ero arrabbiato con il calcio, ma ho lottato”

Alejandro Gomez, indimenticato ex attaccante rossazzurro ora in forza al Padova, ha parlato della decisione di tornare a giocare dopo la squalifica di due anni per essere risultato positivo ad un controllo antidoping, attraverso il canale YouTube De Visitante. Ecco quanto evidenziato da tuttomercatoweb.com:

“Sinceramente non sapevo se sarei tornato a giocare. I due anni mi sembravano molto lontani. Ho pensato al ritiro a causa della mia età. Perché una cosa è che ti succeda a 25 anni e un’altra a 35, come me. Ho cercato di mantenermi sempre allenato, palestra, allenamento, padel, occupare la mente con una routine. Poi è passato il primo anno e, a poco a poco, ho pensato: ‘Ehi, manca poco, puntiamo a giugno/luglio, quando inizieranno i ritiri delle squadre’. Il fuoco mi ha tenuto vivo, mi sono detto: ‘Perché devono ritirarmi così dal calcio se io non voglio e non è il mio momento? Perché devono deciderlo due o tre persone in giacca e cravatta, che non hanno mai fatto sport, quando io devo ritirarmi?’. Principalmente per questo: il fatto di volermi ritirare da un campo quando lo deciderò io. E per essere un esempio per i miei figli, per dire loro: ‘Papà ha continuato a lavorare, a sacrificarsi, a lottare, con un sacco di ostacoli ed è tornato a fare ciò che gli piace di più, e si ritirerà quando lo vorrà lui’. I primi mesi sono stati duri, perché non capivo perché stesse succedendo a me, nel momento più alto della mia carriera, dopo aver vinto un Mondiale. Ma la vita a volte ti dà questi colpi e queste sorprese”.

“Ci sono stato male. Ero arrabbiato con il calcio, con il sistema. Ovviamente non mi sono vittimizzato: la responsabilità è stata mia. Sono stato uno sciocco per aver preso uno sciroppo per la tosse che non avrei dovuto prendere. Ma nemmeno da meritare due anni di squalifica: se prendi cocaina e ti fumi una canna ti danno sei mesi. E io per aver preso uno sciroppo per la tosse di mio figlio mi sono beccato due anni, come può venire in mente a qualcuno una cosa simile? L’ho subita, ma sono qui, a lottare. Sono rimasto sorpreso da tanta gente che è scomparsa. Non li incolpo perché ognuno fa ciò che può e reagisce in un certo modo, ma sono stato anche sorpreso da persone che non avrei mai immaginato mi stessero vicine, e invece ci sono state. Ho avuto sorprese, sia buone che cattive”.

