giovedì, 25 Settembre 2025
EX ROSSAZZURRI: il Giudice Sportivo prende provvedimenti contro Faggiano, Inglese e Raffaele

La Salernitana paga il nervosismo palesato mercoledì, in occasione del confronto casalingo perso con l’Audace Cerignola. Ne fanno le spese il centrocampista Galo Capomaggio (espulso) con un tris di ex Catania: il diesse Daniele Faggiano, l’allenatore Giuseppe Raffaele e l’attaccante Roberto Inglese. Faggiano è stato inibito dal Giudice Sportivo fino al 2 ottobre “per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro inquanto, mentre quest’ultimo si accingeva ad entrare negli spogliatoi, gli si avvicinava e pronunciava nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l’operato”. Stessa motivazione per Raffaele, al 44′ del secondo tempo (all’indirizzo della quaterna arbitrale) e Inglese al triplice fischio, entrambi squalificati per un turno.

