EX ROSSAZZURRI – Ioime: “Calcioscommesse? Mi sono comportato da uomo prima che da portiere”

E’ cresciuto nelle giovanili del Catania tra il 2004 ed il 2010. Sempre ai piedi dell’Etna Raffaele Ioime vide la Serie A, collezionando tante panchine. Napoletano classe 1987, ha poi lasciato la Sicilia vestendo le maglie di Legnago, SPAL, UTA Arad (Romania), Campobasso, Latina, Ischia, AZ Picerno, Matera e Potenza. Oggi Ioime non è più un calciatore, l’ex portiere ha svelato alcuni aneddoti ai microfoni de La Casa di C:

“Se è vero che avrei potuto vestire la maglia del Napoli? Dopo gli anni a Latina, Aurelio De Laurentis voleva costruire un Napoli fatto da napoletani. Alla fine però Benitez bloccò tutto, nonostante io avessi già fatto un allenamento con loro. Calcioscommesse? Hanno provato più volte a chiedermi dei favori. Ho sempre risposto di no e spesso ho anche dovuto usare i toni forti, minacciando di chiamare la Procura Federale. Io sono un uomo prima che un portiere. Il mondo del calcio l’ho lasciato a testa alta. Oggi lavoro nell’ambito dell’imprenditoria? Ho iniziato grazie a un mio caro amico, entrando da perfetto sconosciuto nel mondo degli arredamenti per la casa. La verità è una. Anche se ora guadagno dieci volte tanto, quello che facevo prima mi rendeva estremamente felice. Oggi lo sono, ma non più di prima”.

