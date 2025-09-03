EX ROSSAZZURRI: Llama sempre più legato alla Sicilia, ritorno all’Akragas

In Italia, nel professionismo, Cristian Llama ha totalizzato 105 presenze con la maglia del Catania tra Serie A e C, militando anche tra le fila della Fiorentina (poche apparizioni nella stagione 2012/13). Poi, dopo avere girato il Sudamerica, l’esterno sinistro argentino ha spinto affinchè tornasse nel nostro Paese malgrado la possibilità di militare nelle serie inferiori. Llama ha vestito le maglie di Akragas, Puteolana, Aci Sant’Antonio, Città di Misterbianco, Kamarat. Nelle ultime settimane ha deciso di fare ritorno all’Akragas, confermando di mantenere un certo tipo di legame con la Sicilia. “Non servono parole d’ordine, nel calcio ciò che conta è lavorare bene e creare un gruppo unito, capace di esprimere il gioco voluto dall’allenatore. Solo con un buon gruppo si possono ottenere successi”, con queste dichiarazioni il calciatore classe 1986 (39 anni compiuti a giugno) sprona il club agrigentino.

