martedì, 23 Settembre 2025
EX ROSSAZZURRI: Lucarelli, spunta l’ipotesi Livorno

foto Catania FC

Il presidente del Livorno Joel Esciua valuta un cambio alla guida tecnica del Livorno. Tra i profili sondati per l’eventuale sostituzione dell’allenatore Alessandro Formisano, anche l’ex Catania Cristiano Lucarelli, che di recente ha risolto il contratto che lo legava ancora ai rossazzurri fino al 30 giugno del prossimo anno.

Il Corriere dello Sport riporta quanto segue: “Esciua, dopo una campagna acquisti al centro di critiche, vorrebbe puntare su Cristiano Lucarelli. Non solo: piacerebbe anche suo fratello Alessandro che sta muovendo i primi passi da ds dopo aver lasciato il Parma. In alternativa ci sono Gaetano Fontana e Gennaro Volpe. Cristiano Lucarelli è sempre in tribuna e segue il Livorno sin dal debutto in Coppa Italia e ha persino studiato il Campobasso a Pontedera. Inoltre da settimane s’incontra (segretamente) col presidente Joel Esciua, anche nel dopo Ascoli. C’è da dire che Cristiano farebbe anche da tramite tra un facoltoso imprenditore che vuole acquistare il Livorno ed Esciua, disposto a farsi da parte. E lo stesso ex bomber, nell’intervista esclusiva del 4 settembre al Corriere dello Sport, sostenne che il suo sogno era di tornare in società da dg o da tecnico”.

