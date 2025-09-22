EX ROSSAZZURRI – Marchese: “Catania, non bisogna fasciarsi la testa. Etnei si giocheranno il campionato fino alla fine. Trapani da tenere d’occhio”

Momento particolare, quello attraversato dal Catania che ha ottenuto un solo punto nelle ultime due partite (il brutto ko di Cosenza e lo 0-0 interno con il Sorrento). L’ex rossazzurro Giovanni Marchese lo commenta così, ai microfoni di TMW Radio: “Il Catania è sicuramente un’ottima squadra e sono certo che si giocherà il campionato fino alla fine. È vero, viene da due risultati negativi, il pesante 4-1 con il Cosenza e lo stop con il Sorrento in casa – dove deve far valere il fattore Massimino con così tanti tifosi al seguito – ma non bisogna fasciarsi la testa. Questo è un campionato difficile, ci sono tantissime squadre attrezzate, anche quelle meno nominate hanno ottimi giocatori. Bisogna cercare di remare tutti nella stessa direzione. I campionati non si vincono a settembre ma intorno ad aprile.

C’è da restare tranquilli, ripartendo dalle cose buone e limando gli aspetti negativi”.

Sull’ottimo avvio di campionato di Salernitana, Casarano e Trapani: “Raffaele lavora da tanti anni in Serie C e conosce bene le difficoltà del campionato. Al momento la Salernitana è partita fortissimo, con ottimi acquisti e un direttore sportivo di grande livello, ma la stagione è lunga. Bisognerà vedere come reagirà alle prime difficoltà. Per ora è un ambiente che spinge molto, con un allenatore davvero bravo. Il Trapani invece ha un presidente molto ambizioso, disposto a investire pur di lasciare questa categoria. Non so se vincerà il campionato, perché è sempre difficile, ma punterà sicuramente ai playoff. È una squadra da tenere d’occhio: bisognerà vedere a gennaio in che posizione sarà e quali rinforzi arriveranno. Il Casarano è una società organizzata che fa ottimi acquisti, non mi sorprende più di tanto”.

