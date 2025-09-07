domenica, 7 Settembre 2025
HomeCatania NewsEx RossoazzurriEX ROSSAZZURRI - Marcolin: "Il mio rapporto con Mihajlovic. Pretendeva sempre tantissimo...
Ex RossoazzurriInterviste

EX ROSSAZZURRI – Marcolin: “Il mio rapporto con Mihajlovic. Pretendeva sempre tantissimo da se stesso”

Redazione
By Redazione
0
47

Dario Marcolin, con trascorsi anche da allenatore e vice allenatore a Catania, a La Gazzetta dello Sport ricorda l’esperienza condivisa in panchina con l’indimenticato Sinisa Mihajlovic:

“Sono stato prima compagno di squadra all’Inter e poi il suo secondo a Catania e Firenze. Le nostre famiglie sono molto unite. Ho vissuto Sinisa in ogni sua fase. Papà straordinario, severo ma che poi si scioglieva appena i ragazzi gli facevano gli occhioni, allenatore diretto. Pretendeva sempre qualcosa di nuovo, mi martellava su questo. Quando è stato ricoverato per la prima volta ero a lì a Bologna. Appena siamo potuti entrare da lui, con la moglie, ci ha detto che prendeva 21 pasticche al giorno ma ha sempre reagito. Ha fatto il trapianto di midollo, è uscito e ha ripreso a fare tutto. È tornato anche a giocare a padel con me. Pretendeva sempre tantissimo da se stesso. Otto giorni prima di morire è andato a correre col figlio ed era lui che diceva al padre “dai, basta così”. Non voleva mollare. L’ultima volta che è entrato in ospedale era un sabato, il martedì dopo i medici dicevano che stava per morire. Se n’è andato il venerdì. È riuscito a regalarci qualche altro giorno”. 

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA PUGLIESE: “Il Monopoli ha retto finchè ha potuto. Catania, avviso alle dirette rivali”
Articolo successivo
QUIROZ: prima convocazione ufficiale per il classe 2006
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web