EX ROSSAZZURRI – Marino: “Impossibile trovare squadra quest’anno per me…”

L’ex allenatore del Catania Pasquale Marino, nella stagione passata seduto sulla panchina della Salernitana non riuscendo ad evitare la retrocessione dei granata in C, ha parlato ai microfoni di TuttoFrosinone.com ritornando anche sull’esperienza della scorso campionato cadetto:

“Tornare ad allenare presto? Quest’anno i play-out, come sapete, si sono protratti a lungo. Trovare squadra è stato impossibile, perché quando è finito tutto le panchine erano già occupate. Qualcuno mi ha chiamato a fine campionato, giusto per un caffè. Qualche società c’è stata, ma ero impegnato nei play-out e purtroppo non siamo riusciti a salvarci direttamente. Quando sono subentrato, nelle ultime sei partite abbiamo fatto 12 punti, una bella rimonta, poi sapete com’è andata”.

“Sono successe cose mai viste: il rinvio delle partite per la morte del Papa senza slittare il calendario, il caso Reggina, i play-out dopo più di un mese, i ricorsi continui. A un giorno dal play-out erano già stati venduti 30.000 biglietti, l’entusiasmo era alle stelle e poi tutto si è sgonfiato. Noi abbiamo pagato psicologicamente lo scotto del disastro mentre la Sampdoria è stata ripesca­ta e ha vissuto la situazione all’opposto. Noi con giocatori acciaccati da tenere fermi dieci giorni, poi un altro mese di attesa, altri arrivati tardi dalle Nazionali. Alla fine anche episodi negativi e rigori non concessi hanno inciso. La mia amarezza è non essere riuscito a salvarci, nonostante una media di due punti a partita”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***