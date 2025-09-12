EX ROSSAZZURRI: Montella ambasciatore dello sport

Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha annunciato la nomina di undici nuovi ambasciatori dello sport suddivisi nelle varie discipline. Tra questi, per il calcio, l’ex allenatore del Catania Vincenzo Montella, attuale Commissario Tecnico della nazionale turca. L’iniziativa di Tajani è mirata allo sfruttamento dell’eccellenza sportiva italiana promuovendone l’immagine a livello globale. Come ambasciatore, Montella avrà il compito di partecipare a eventi internazionali, promuovere valori di fair play e inclusione fungendo da ponte tra la cultura italiana e il mondo, ispirando le nuove generazioni. La nomina di Montella come ambasciatore è anche un segnale della centralità che figure come la sua rivestono nel progetto di diplomazia pubblica.

Questi tutti gli ambasciatori dello sport nominati: Kimi Antonelli (Formula 1), Maurizio Margaglio (pattinaggio artistico), Gianfranco Zola, Vincenzo Montella, Luigi Di Biagio e Sofia Cantore (calcio), Niccolò Campriani (tiro a segno e vicepresidente e direttore sport dell’Olimpiade di Los Angeles 2028), Gianluca Pascucci (dirigente Nba), Alessandro Calbucci (beach tennis), Dario Capelli (dirigente sci paralimpico) e Carola Saletta (hockey).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***