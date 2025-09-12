EX ROSSAZZURRI – Pecorino: “Col Palermo un derby per me. Ho avuto la fortuna di giocare nel Catania, ora sogno la A”

Domenica con la squadra in cui attualmente milita, il Sudtirol, affronterà il Palermo in Serie B. Appuntamento speciale per lui, catanese doc, che peraltro ha già segnato in passato (il 9 novembre 2020, ndr) ai rosanero proprio vestendo la maglia del Catania. Queste le parole dell’attaccante Emanuele Pecorino ai microfoni del quotidiano Alto Adige: “Sono di Catania, per me si tratta di un derby. Non credo ci sia altro da aggiungere. Un istante incredibile, emozione pura, qualcosa che non si può descrivere: segnare con la maglia della mia città contro il Palermo è stato un giorno che non potrò mai scordare”.

Pecorino ha anche aggiunto di avere un sogno nel cassetto: “Finché le gambe mi reggono, farò di tutto per arrivare in Serie A. Questo è quello che ho sempre sognato sin da quando ho 5 anni, quando ho iniziato a giocare a pallone, è il sogno di tutti i bambini. Sono stato fortunato, ho indossato la maglia della squadra della mia città, ho calcato il terreno dello stadio Massimino ai piedi dell’Etna, l’ho anche tatuato nella coscia, ma l’obiettivo più grande è arrivare nel massimo campionato”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***