venerdì, 12 Settembre 2025
HomeCalcio SicilianoEX ROSSAZZURRI - Pecorino: "Col Palermo un derby per me. Ho avuto...
Calcio SicilianoDerbyEx RossoazzurriIntervistePrimo PianoSerie B

EX ROSSAZZURRI – Pecorino: “Col Palermo un derby per me. Ho avuto la fortuna di giocare nel Catania, ora sogno la A”

Redazione
By Redazione
0
259
Emanuele Pecorino
foto Filippo Galtieri

Domenica con la squadra in cui attualmente milita, il Sudtirol, affronterà il Palermo in Serie B. Appuntamento speciale per lui, catanese doc, che peraltro ha già segnato in passato (il 9 novembre 2020, ndr) ai rosanero proprio vestendo la maglia del Catania. Queste le parole dell’attaccante Emanuele Pecorino ai microfoni del quotidiano Alto Adige: “Sono di Catania, per me si tratta di un derby. Non credo ci sia altro da aggiungere. Un istante incredibile, emozione pura, qualcosa che non si può descrivere: segnare con la maglia della mia città contro il Palermo è stato un giorno che non potrò mai scordare”.

Pecorino ha anche aggiunto di avere un sogno nel cassetto: “Finché le gambe mi reggono, farò di tutto per arrivare in Serie A. Questo è quello che ho sempre sognato sin da quando ho 5 anni, quando ho iniziato a giocare a pallone, è il sogno di tutti i bambini. Sono stato fortunato, ho indossato la maglia della squadra della mia città, ho calcato il terreno dello stadio Massimino ai piedi dell’Etna, l’ho anche tatuato nella coscia, ma l’obiettivo più grande è arrivare nel massimo campionato”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA NAZIONALE – Mastrorilli (Sky Sport): “Catania, Toscano ha voglia di riscatto”
Articolo successivo
NAPOLI: “Grande emozione per me e Toscano, a Cosenza con le giuste motivazioni”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web