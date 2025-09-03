EX ROSSAZZURRI: Pisseri rifiuta il Palermo, va al Frosinone

L’ultima promozione in Serie B l’ha conquistata del 2024 con Mimmo Toscano allenatore del Cesena. Matteo Pisseri, ex portiere rossazzurro che a Catania ha totalizzato ben 127 presenze, la scorsa stagione non ha avuto molto spazio in cadetteria. Al termine del campionato non ha rinnovato il contratto in scadenza con il Cesena, ritrovandosi svincolato. Negli ultimi giorni, però, l’estremo difensore classe 1991 ha trovato nuova sistemazione, assicurandosi la prosecuzione della carriera in B. Ha infatti raggiunto un accordo per il trasferimento al Frosinone. Si trasferisce nel club ciociaro per sopperire all’infortunio di Alen Sherri, costretto a rimanere fermo ai box per almeno un paio di mesi. Sulle tracce di Pisseri c’era anche il Palermo, ma il portiere ha preferito accettare la proposta gialloblu.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***