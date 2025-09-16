EX ROSSAZZURRI – Spolli: “Catania, ko col Cosenza servirà a crescere. Spero sia l’anno buono”

“La sconfitta contro il Cosenza servirà a crescere. Il campionato di C non ha partite scontate. Ma il Catania ha perso contro una squadra che sulla carta è un buon organico. Spero per la città che sia l’anno buono”. Parole di speranza, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, quelle di Nicolas Spolli, ex difensore rossazzurro che ha collezionato 154 presenze con la maglia del Catania in carriera (tra Serie A e B) firmando 7 gol e 3 assist. L’argentino è oggi operativo come talent scout per l’agenzia Quan Sport Management.

