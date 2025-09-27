FAI LA FORMAZIONE: Audace Cerignola-Catania, sostituisciti a Toscano

Quale formazione opporre all’Audace Cerignola di Vincenzo Maiuri (squalificato, siederà in panchina al suo posto il vice Felice Scotto ndr), avversario del Catania per la settima giornata del campionato di Serie C girone C? Come ogni gara della squadra rossazzurra chiediamo ai tifosi di schierare idealmente gli etnei sul rettangolo di gioco sostituendosi alle scelte di mister Domenico Toscano.
In vista del match Audace Cerignola-Catania, esprimi le tue preferenze sull’undici rossazzurro da schierare in campo dal 1′ allo stadio “Domenico Monterisi” – fischio d’inizio dell’incontro domenica alle ore 17.30 – attraverso il consueto sondaggio proposto alla vigilia delle partite da TuttoCalcioCatania.com e clicca in basso su “vote” dopo avere selezionato le opzioni desiderate:
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***