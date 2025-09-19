sabato, 20 Settembre 2025
FAI LA FORMAZIONE: Catania-Sorrento, sostituisciti a Toscano

foto Catania FC

Quale formazione opporre al Sorrento allenato da Mirko Conte, avversario del Catania per la quinta giornata del campionato di Serie C girone C? Come ogni gara della squadra rossazzurra chiediamo ai tifosi di schierare idealmente gli etnei sul rettangolo di gioco sostituendosi alle scelte di mister Domenico Toscano.

In vista del match Catania-Sorrento, esprimi le tue preferenze sull’undici rossazzurro da schierare in campo dal 1′ allo stadio “Angelo Massimino” – fischio d’inizio dell’incontro sabato alle ore 17.30 – attraverso il consueto sondaggio proposto alla vigilia delle partite da TuttoCalcioCatania.com e clicca in basso su “vote” dopo avere selezionato le opzioni desiderate:

