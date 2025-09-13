FAI LA FORMAZIONE: Cosenza-Catania, sostituisciti a Toscano

Quale formazione opporre al Cosenza allenato da Antonio Buscè, avversario del Catania per la quarta giornata del campionato di Serie C girone C? Come ogni gara della squadra rossazzurra chiediamo ai tifosi di schierare idealmente gli etnei sul rettangolo di gioco sostituendosi alle scelte di mister Domenico Toscano.
In vista del match Cosenza-Catania, esprimi le tue preferenze sull’undici rossazzurro da schierare in campo dal 1′ allo stadio “San Vito-Marulla” – fischio d’inizio dell’incontro domenica alle ore 15.00 – attraverso il consueto sondaggio proposto alla vigilia delle partite da TuttoCalcioCatania.com e clicca in basso su “vote” dopo avere selezionato le opzioni desiderate:
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***