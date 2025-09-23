FAI LA FORMAZIONE: Trapani-Catania, sostituisciti a Toscano

Quale formazione opporre al Trapani allenato da Salvatore Aronica, avversario del Catania per la sesta giornata del campionato di Serie C girone C? Come ogni gara della squadra rossazzurra chiediamo ai tifosi di schierare idealmente gli etnei sul rettangolo di gioco sostituendosi alle scelte di mister Domenico Toscano.
In vista del match Trapani-Catania, esprimi le tue preferenze sull’undici rossazzurro da schierare in campo dal 1′ allo stadio “Polisportivo Provinciale” – fischio d’inizio dell’incontro mercoledì alle ore 20.30 – attraverso il consueto sondaggio proposto alla vigilia delle partite da TuttoCalcioCatania.com e clicca in basso su “vote” dopo avere selezionato le opzioni desiderate:
