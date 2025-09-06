GIOVANILI CATANIA: Bierstekers lascia la Sicilia, torna in Olanda

Nel mercato di gennaio scorso il Catania ebbe modo di prelevare dal Como il giovane difensore Dinay Bierstekers, rinforzo per la Primavera allenata da Marco Biagianti. Lo scorso anno il Como aveva prelevato il terzino olandese dal Vitesse. Bierstekers, nato il 24 maggio 2007 a Den Bosch, è sceso in campo anche con la Nazionale dell’Olanda Under 15 e 16. Viene considerato da riviste e siti specializzati uno dei prospetti più interessanti del calcio giovanile olandese per velocità, abilità nel dribbling, capacità di supportare la fase offensiva, visione di gioco e intelligenza tattica. Apprendiamo che il ragazzo ha concluso l’esperienza in maglia rossazzurra facendo ritorno in Olanda, dove militerà nelle giovanili del NAC Breda.

