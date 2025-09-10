mercoledì, 10 Settembre 2025
GIOVANILI CATANIA: la Primavera di Biagianti prepara l’esordio in campionato

foto Catania FC

La formazione Under 19 del Catania guidata da Marco Biagianti continua a lavorare a Nesima in vista dell’esordio nel girone C del campionato Primavera 3 “Dante Berretti” 2025-26, in programma sabato 20 settembre con fischio d’inizio alle ore 15:00 presso lo stadio “Ettore Mannucci” contro il Pontedera. Prima tappa rossazzurra in trasferta, dunque. Biagianti, che ha rinnovato il contratto legandosi alla società rossazzurra per altri due anni, nello staff tecnico si avvarrà anche della collaborazione del first assistant coach Salvatore Pappalardo. Obiettivo principale, contribuire allo sviluppo del settore giovanile del Catania mettendo le basi sul futuro e portando avanti un percorso di crescita dei giovani rossazzurri che possa essere da supporto alla prima squadra.

