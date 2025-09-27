GIOVANILI CATANIA: Primavera, reti bianche contro il Latina

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

L’under 19 rossazzurra crea un buon numero di occasioni, offrendo il meglio nel primo tempo, ma non trova la via della rete: il Latina frena Coriolano e compagni, al triplice fischio è 0-0, primo pareggio stagionale per i ragazzi guidati oggi da mister Pappalardo (Marco Biagianti ha scontato l’ultimo turno di squalifica). Sabato 4 ottobre, al “Menti”, Juve Stabia-Catania.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2025/2026 – Girone B, seconda giornata –

Sabato 27 settembre 2025

Campo Sportivo di Nesima, Catania

Catania: 1 Coco; 2 Ortoli (22°st 20 Alessi), 3 Marchese, 4 Di Giacomo, 5 Doni (29°st 13 Parisi), 6 Rizzotti, 7 Catania (VK) (29°st 23 Giardina), 8 Parco, 9 Manganaro (10°st 17 Di Prima), 10 Coriolano (K) (22°st 19 Nastasi), 11 Viola. A disposizione: 12 Emmanuele; 14 Nania, 15 Geraci, 16 Costanzo, 18 Di Mauro, 21 Capuana. Allenatore: Pappalardo (Biagianti squalificato).

Latina: 1 Giora; 3 Bacilieri, 6 De Marchi, 8 Saurini (16°st 28 Tedeschi), 10 Metawie, 11 Di Giulio, 16 Lo Bianco (16°st 21 Betti), 19 La Penna, 20 Saccheri, 23 Traunini (29°st 18 Carlopio), 24 De Fraia (36°st 14 Scandi). A disposizione: 22 Chiucchiolo; 5 Fontana, 15 Bertacchini. Allenatore: Spiridigliozzi.

Tempi di recupero: pt 1’; st 5’.

Ammoniti: Di Giacomo, Doni (C); Saurini (L).

Arbitro: Mirko Borzì (Acireale).

Assistenti: Christian Maria Siragusa (Acireale) e Marco Di Bella (Acireale).

