sabato, 27 Settembre 2025
HomeCatania NewsGIOVANILI CATANIA: Primavera, reti bianche contro il Latina
Catania NewsLega ProSettore Giovanile

GIOVANILI CATANIA: Primavera, reti bianche contro il Latina

Redazione
By Redazione
0
106
foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

L’under 19 rossazzurra crea un buon numero di occasioni, offrendo il meglio nel primo tempo,  ma non trova la via della rete: il Latina frena Coriolano e compagni, al triplice fischio è 0-0, primo pareggio stagionale per i ragazzi guidati oggi da mister Pappalardo (Marco Biagianti ha scontato l’ultimo turno di squalifica). Sabato 4 ottobre, al “Menti”, Juve Stabia-Catania.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2025/2026 – Girone B, seconda giornata –
Sabato 27 settembre 2025 
Campo Sportivo di Nesima, Catania

Catania: 1 Coco; 2 Ortoli (22°st 20 Alessi), 3 Marchese, 4 Di Giacomo, 5 Doni (29°st 13 Parisi), 6 Rizzotti, 7 Catania (VK) (29°st 23 Giardina), 8 Parco, 9 Manganaro (10°st 17 Di Prima), 10 Coriolano (K) (22°st 19 Nastasi), 11 Viola. A disposizione: 12 Emmanuele; 14 Nania, 15 Geraci, 16 Costanzo, 18 Di Mauro, 21 Capuana. Allenatore: Pappalardo (Biagianti squalificato).
Latina: 1 Giora; 3 Bacilieri, 6 De Marchi, 8 Saurini (16°st 28 Tedeschi), 10 Metawie, 11 Di Giulio, 16 Lo Bianco (16°st 21 Betti), 19 La Penna, 20 Saccheri, 23 Traunini (29°st 18 Carlopio), 24 De Fraia (36°st 14 Scandi). A disposizione: 22 Chiucchiolo; 5 Fontana, 15 Bertacchini. Allenatore: Spiridigliozzi.
Tempi di recupero: pt 1’; st 5’.
Ammoniti: Di Giacomo, Doni (C); Saurini (L).
Arbitro: Mirko Borzì (Acireale).
Assistenti: Christian Maria Siragusa (Acireale) e Marco Di Bella (Acireale).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Rinnovo Toscano, decisione in parte impopolare ma che fa scuola”
Articolo successivo
SERIE C: settima giornata, le partite in programma domenica e lunedì
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web