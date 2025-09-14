domenica, 14 Settembre 2025
GIOVANILI CATANIA: Serie C, Under 17 e 15 sconfitte dal Monopoli

foto Catania FC

Esordio in campionato per le formazioni Under 17 e Under 15 del Catania impegnate nei tornei riservati alle società di Serie C, girone D. La formazione Under 17 guidata da Francesco Russo cade, in casa, al cospetto del Monopoli per 2-3. Gol rossazzurri messi a segno da Maurici e Bonina. Sempre tra le mura amiche e contro il Monopoli, l’Under 15 allenata da Umberto Fabiano cade con il risultato di 1-2. In questo caso non basta al Catania la realizzazione di Cristaldi per conquistare un risultato positivo.

