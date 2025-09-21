domenica, 21 Settembre 2025
GIOVANILI CATANIA: Serie C, Under 17 travolgente. L’Under 15 pareggia 1-1

foto Catania FC

Detto della sconfitta della formazione Primavera di Marco Biagianti, all’esordio in quel di Pontedera, quest’oggi sono scese in campo le formazioni under 17 e under 15 del Catania impegnate nei tornei riservati alle società di Serie C. I rossazzurri Under 17 Serie C hanno travolto il Potenza nella seconda giornata del Girone D in terra lucana: 0-4 il risultato finale. Egitto autore di una doppietta, anche Drammeh e Zinna mettono la firma sul primo successo stagionale della squadra guidata da Francesco Russo. Il Catania Under 15 Serie C, sempre nel Girone D e sul campo del Potenza, pareggia invece 1-1. Per l’undici allenato da Umberto Fabiano, a segno Cristaldi.

