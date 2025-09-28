domenica, 28 Settembre 2025
HomeCatania NewsGIOVANILI CATANIA: vittoria Under 17 e pari Under 15 contro il Siracusa
Catania NewsLega ProSettore Giovanile

GIOVANILI CATANIA: vittoria Under 17 e pari Under 15 contro il Siracusa

Redazione
By Redazione
0
73
foto Catania FC

In campo, oggi, le formazioni under 17 e under 15 del Catania impegnate nei tornei riservati alle società di Serie C, in occasione della terza giornata. I primi, in casa, sono riusciti ad imporsi con il risultato di 2-0 al cospetto del Siracusa. Di Bonina ed Egitto la firma sul secondo successo consecutivo della squadra guidata da Francesco Russo. L’under 15, invece, non è andata oltre il pareggio, sempre contro il Siracusa. In questo caso è maturato il secondo pareggio stagionale per i giovani rossazzurri allenati da Umberto Fabiano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. D’Ausilio e Cicerelli in panchina, Caturano non disponibile
Articolo successivo
AUDACE CERIGNOLA 0-0 CATANIA: tabellino e statistiche partita
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web