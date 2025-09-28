GIOVANILI CATANIA: vittoria Under 17 e pari Under 15 contro il Siracusa

In campo, oggi, le formazioni under 17 e under 15 del Catania impegnate nei tornei riservati alle società di Serie C, in occasione della terza giornata. I primi, in casa, sono riusciti ad imporsi con il risultato di 2-0 al cospetto del Siracusa. Di Bonina ed Egitto la firma sul secondo successo consecutivo della squadra guidata da Francesco Russo. L’under 15, invece, non è andata oltre il pareggio, sempre contro il Siracusa. In questo caso è maturato il secondo pareggio stagionale per i giovani rossazzurri allenati da Umberto Fabiano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***