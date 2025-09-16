martedì, 16 Settembre 2025
GIUDICE SPORTIVO: 400 euro di ammenda al Catania

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, ha deliberato d’infliggere al Catania un’ammenda pari a 400 euro, in occasione della recente gara disputata a Cosenza, “per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano puntualmente nel tunnel per l’ingresso in
campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.)”.

