martedì, 9 Settembre 2025
GIUDICE SPORTIVO: ammenda di 400 euro inflitta al Catania

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, in base alle risultanze degli atti ufficiali ha deliberato la seguente sanzione disciplinare al Catania, in occasione della partita disputata contro il Monopoli al “Massimino”:

Ammenda di 400 euro
“A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord,intonato, al 26° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante neiconfronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto consecutivamente percirca due minuti;
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord esposto, unostriscione non autorizzato, nel primo tempo per circa 25 minuti e per tutta la duratadel secondo tempo.Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti econsiderati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.

