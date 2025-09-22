lunedì, 22 Settembre 2025
GIUDICE SPORTIVO: Toscano e Moschella, due turni di squalifica. Ammenda di 200 euro al Catania

Giudice

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha deliberato la sanzione disciplinare di 200 euro da infliggere al Catania FC “per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Curva Nord Superiore Rosso, esposto, dal 20° al 45° minuto del secondo tempo, per circa venticinque minuti, uno striscione di 1 metro per 1 metro non autorizzato contenente una frase offensiva nei confronti della città di altra squadra avversaria”, in occasione del match casalingo pareggiato contro il Sorrento.

Confermata, inoltre, la doppia squalifica nei confronti dell’allenatore Domenico Toscano e del collaboratore tecnico Ivan Moschella: entrambi sono stati fermati per due giornate (più 500 euro di ammenda all’indirizzo di Moschella):
1.Toscano “per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, abbandonava l’area tecnica entrando nell’area di revisione FVS e protestando nei suoi confronti per contestarne l’operato”; 2.Moschella “per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva e, avvicinatosi all’area di revisione FVS, protestava veementemente nei suoi confronti per contestarne l’operato”.

