GRELLA: “Catania, grande lavoro di squadra. E’ il momento di trasformare il potenziale in fatti”

Le parole del vice presidente ed amministratore delegato rossazzurro Vincenzo Grella in sede di presentazione della squadra al Comune di Catania:

“Ringrazio l’amministrazione comunale, il sindaco e l’assessore Parisi per l’invito e la vicinanza vera dimostrata soprattutto nei momenti di difficoltà, che speriamo essere sempre meno. L’anno scorso ne abbiamo passati tanti, purtroppo nel calcio può succedere. Sentire l’appoggio dell’assessore e del sindaco dà grande forza a questo club nell’ottica di andare avanti a testa alta. Non serve uno scienziato per capire come possa cambiare l’umore dalla città nei momenti positivi. Il rapporto con l’amministrazione comunale è diventato anche personale contribuendo a mettere sempre a disposizione tutto quello che serve alla squadra per ottenere il massimo risultato. Questa città ha un grande potenziale, da quattro anni ne parliamo. E’ arrivato il momento di trasformare questo potenziale in fatti. E’ stato effettuato un grandissimo lavoro di squadra. Abbiamo lavorato da team, in società l’aria è cambiata tanto. Questo club avrà successo solo se si continuerà all’insegna della collaborazione”.

