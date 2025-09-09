GRELLA: “C’è un senso di responsabilità in più nei confronti dei nostri tifosi”

Il vice presidente del Catania Vincenzo Grella ai microfoni di Sky Sport parla delle ambizioni rossazzurre, sottolineando l’obiettivo di riportare in alto la società etnea:

“C’è la voglia di mettersi a disposizione degli altri come professionisti, cercando sempre di trovare il modo di far prevalere il Noi sull’Io. Questa penso sia la nostra più grande forza oggi. Anche il nostro pubblico rappresenta una grande forza, non solo per i numeri che assicura sugli spalti ma anche per la loro passione che ti lascia spesso a bocca aperta. C’è un senso in più di responsabilità nei confronti dei tifosi rossazzurri, rendendo sempre più competitiva la squadra per dargli le gioie che purtroppo per tanti anni sono venute a mancare. Sin dal primo giorno l’obiettivo del presidente Pelligra è stato quello di riportare in alto la società”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***