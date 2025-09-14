domenica, 14 Settembre 2025
GUARASCIO (Pres. Cosenza): “Dispiace per l’assenza dei tifosi del Catania. Sarà una bella partita, vedrete”

Eugenio Guarascio

Il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio, ai microfoni di Telecolor, prima che la sua squadra ed il Catania scendano in campo al “San Vito-Marulla”. Queste le sue parole:

“Il nostro progetto è quello di risalire. Per fare questo dobbiamo adattarci alla Lega Pro, cosa che stiamo facendo. Siamo partiti molto bene, ora abbiamo una squadra di fronte che da tanti anni è in questa categoria, mi pare che abbiano già detto di volere salire in B, ce la giocheremo. La nostra è una provincia molto estesa. Oggi presumo che con questo sole si preferisca godersi il mare, poi c’è Sky che comunque dà la possibilità di vedere le partite a casa. Il calcio si vedrà sempre di più attraverso la televisione, dobbiamo abituarci”.

“Ci dispiace per la tifoseria del Catania che non può essere presente ma sono scelte istituzionali che rispettiamo, speriamo che in futuro si possano creare le condizioni perchè in uno stadio si viva tutti insieme gioendo per la propria squadra del cuore nel rispetto dei ruoli. Finora abbiamo affrontato le migliori del girone e credo che non abbiamo sfigurato. E’ un campionato abbastanza tosto. E’ ovvio che noi ce la metteremo tutta, ho visto sia il mister che la squadra calarsi subito nella nuova realtà. Quando c’è uan retrocessione i contraccolpi possono essere abbastanza complicati ma devo dire che da questo punto di vista non ci sono stati. Oggi vedrete che sarà una bella partita, poi non so cosa succederà. Forza Cosenza”.

“Vendere il club? Sono disponibile assolutamente a farmi da parte, sono da 14 anni del calcio, le varie interlocuzioni avute purtroppo non ci hanno dato la prospettiva giusta. Dobbiamo trovare soggetti, come il Catania ha fatto, che possano garantire un futuro importante al Cosenza. Tornando in B e magari programmare il salto in A, c’è bisogno per questo di un soggetto affidabile”.

