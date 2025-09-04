IL SINDACO: “Catania, dobbiamo farcela”

Il sindaco di Catania Enrico Trantino augura alla squadra rossazzurra una stagione di successo. “Il 2026 è un anno che può diventare determinante per la nostra città su più campi, perchè attendiamo di comprendere se saremo la capitale della cultura nel 2028 e se potremo ricevere il riconoscimento del patrimonio UNESCO per Sant’Agata. Il 2026 è anche l’80esimo anniversario dal 1946 di fondazione del Calcio Catania, e sappiamo quanto questa dirigenza si stia spendendo per poter utilizzare quella denominazione e quel logo. Il 2026 a quel punto sarebbe l’anno ideale affinchè possiamo ottenere quello che tutti noi auspichiamo”, afferma.

“Alla squadra non vogliamo mettere pressione ma… dobbiamo farcela! La città sa che se un gruppo condivide il medesimo obiettivo può anche raggiungere l’impossibile. Abbiamo bisogno di guardarci negli occhi comprendendo che la città deve riconoscersi nei successi ed essere vicina ai giocatori anche nei momenti eventuali di difficoltà. Serve un lavoro di squadra. Nell’organico del Catania ci sono tantissimi bravi giocatori ma nessuno potrà essere determinante nella vittoria del campionato in solitudine, molti calciatori potranno esserlo nel conseguimento del successo nella singola partita ma è come squadra che è possibile raggiungere l’obiettivo che tutti sogniamo, la promozione in Serie B. La società ha operato attraverso una gestione mirata e intelligente volendo che si parli con i fatti. Le prime due partita hanno dimostrato la qualità dei giocatori e del gioco espresso, le cui basi nascono dal sistema adottato lo scorso anno e che ha trovato una sublimazione, ringraziando il mister per questo. La città attende che il Catania Calcio diventi un veicolo trainante per la città, chiamata ad operare tutta come squadra attraverso un importante lavoro di sinergia”, prosegue il primo cittadino.

Rivolgendosi ai giocatori: “Crediamo fortemente in voi, sappiamo che è decisivo avere un gruppo importantissimo e che ciascuno si spenda per dare il massimo di se stesso. Noi ce la dobbiamo fare come squadra, come città, come tifosi”. “E dobbiamo smetterla – aggiunge – con il disfattismo che porta al primo momento di fibrillazione a scatenare proteste, dimostrando quella maturità che forse in passato non abbiamo saputo esprimere nel modo giusto. Alla luce del clima che si respira, delle potenzialità e capacità dei giocatori di essere un gruppo coeso proiettato verso il conseguimento del risultato che sogniamo, rivolgo i migliori in bocca al lupo alla squadra come strumento di forte aggregazione e veicolo trainante per la città, auspicando di portare il Catania nelle condizioni che merita e contribuendo ad imprimere un importante salto in avanti. Forza Catania, forza tutti quanti, ce la dobbiamo fare”.

