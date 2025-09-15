INFERMERIA: Martic, almeno due mesi di stop

Piove sul bagnato in casa Catania. Prima di saperne di più sulle condizioni fisiche di Salvatore Aloi, si apprende che domenica pomeriggio, nel corso della partitaccia di Cosenza, il difensore/centrocampista Manuel Martic ha riportato un infortunio non di lieve entità. Secondo quanto evidenziato durante la trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, l’ex calciatore del Lecco sarà costretto a rimanere fermo ai box per almeno due mesi, a seguito di uno strappo all’adduttore. Restano da valutare le condizioni del citato Aloi e di Rolfini e Caturano in vista del confronto casalingo con il Sorrento.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***