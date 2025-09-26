INFERMERIA: nel giro di un paio di settimane il recupero di quasi tutti gli infortunati?

Mentre domenica dovrebbe giungere finalmente il momento che Salvatore Caturano torni a disposizione della squadra per la trasferta di Cerignola, come sottolineato anche dall’allenatore in seconda Michele Napoli nel post Trapani, da qui alle prossime due settimane circa potrebbero registrarsi importanti novità nell’infermeria rossazzurra. Escludendo Caturano, secondo quanto emerso nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, in questo momento Michele D’Ausilio sembra il giocatore che sta meglio rispetto agli altri indisponibili e potrebbe essere pienamente ristabilito in occasione del confronto interno con il Siracusa. L’attaccante Alex Rolfini verso il recupero tra la gara col Siracusa e quella con il Giugliano, il centrocampista Salvatore Aloi dovrebbe invece recuperare in tempo per la trasferta di Giugliano. Più lunghi i tempi di recupero per Manuel Martic.

