venerdì, 26 Settembre 2025
HomeCatania NewsINFERMERIA: nel giro di un paio di settimane il recupero di quasi...
Catania NewsFocusPrimo Piano

INFERMERIA: nel giro di un paio di settimane il recupero di quasi tutti gli infortunati?

Redazione
By Redazione
0
1
foto Catania FC

Mentre domenica dovrebbe giungere finalmente il momento che Salvatore Caturano torni a disposizione della squadra per la trasferta di Cerignola, come sottolineato anche dall’allenatore in seconda Michele Napoli nel post Trapani, da qui alle prossime due settimane circa potrebbero registrarsi importanti novità nell’infermeria rossazzurra. Escludendo Caturano, secondo quanto emerso nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, in questo momento Michele D’Ausilio sembra il giocatore che sta meglio rispetto agli altri indisponibili e potrebbe essere pienamente ristabilito in occasione del confronto interno con il Siracusa. L’attaccante Alex Rolfini verso il recupero tra la gara col Siracusa e quella con il Giugliano, il centrocampista Salvatore Aloi dovrebbe invece recuperare in tempo per la trasferta di Giugliano. Più lunghi i tempi di recupero per Manuel Martic.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Lunetta bomber del Catania, segna un gol ogni 53 minuti. Nessuno come lui nel girone C”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web