INFERMERIA: Toscano confida di recuperare qualcuno in ottica Trapani

Nel post gara di Catania-Sorrento, l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano ha sottolineato di confidare nel recupero di qualche elemento in vista della trasferta di Trapani, tra giocatori infortunati e risparmiati a scopo precauzionale. Caturano, Rolfini, Aloi, Martic, D’Ausilio e Donnarumma, quest’ultimo alle prese con un’infiammazione al tendine. Sono sei, attualmente, i calciatori del Catania indisponibili. Situazione non semplice da gestire. Assenze pesanti nell’economia di una squadra che, nelle ultime due settimane, ha fatto registrare un’involuzione piuttosto evidente rispetto alle prime tre giornate di campionato in termini di prestazioni e risultati. Vedremo, dunque, se al “Provinciale” Toscano potrà contare su qualche elemento in più utilizzabile dal 1′ oppure a gara in corso.

