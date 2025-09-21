domenica, 21 Settembre 2025
HomeCatania NewsAllenamentiINFERMERIA: Toscano confida di recuperare qualcuno in ottica Trapani
Catania NewsAllenamentiPrimo Piano

INFERMERIA: Toscano confida di recuperare qualcuno in ottica Trapani

Redazione
By Redazione
0
458
foto Catania FC

Nel post gara di Catania-Sorrento, l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano ha sottolineato di confidare nel recupero di qualche elemento in vista della trasferta di Trapani, tra giocatori infortunati e risparmiati a scopo precauzionale. Caturano, Rolfini, Aloi, Martic, D’Ausilio e Donnarumma, quest’ultimo alle prese con un’infiammazione al tendine. Sono sei, attualmente, i calciatori del Catania indisponibili. Situazione non semplice da gestire. Assenze pesanti nell’economia di una squadra che, nelle ultime due settimane, ha fatto registrare un’involuzione piuttosto evidente rispetto alle prime tre giornate di campionato in termini di prestazioni e risultati. Vedremo, dunque, se al “Provinciale” Toscano potrà contare su qualche elemento in più utilizzabile dal 1′ oppure a gara in corso.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SITUAZIONE DISCIPLINARE: mercoledì guiderà la squadra il vice Napoli. Secondo giallo per Cicerelli, tra gli altri
Articolo successivo
VERSO TRAPANI-CATANIA: anche i granata fermati sul pari, 1-1 ad Altamura
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web