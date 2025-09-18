JIMENEZ: l’italo-spagnolo alla ricerca del primo gol al “Massimino”

Seconda stagione in rossazzurro per Kaleb Jiménez. Il calciatore italo-spagnolo, che tra un mese compirà 23 anni, da quando veste la maglia del Catania ha collezionato finora 10 assist conditi dalla realizzazione di 6 gol. Reti messe a segno tutte nello scorso campionato. Adesso Jimenez è alla ricerca del primo gol stagionale e, in generale, il primo centro allo stadio “Angelo Massimino”. L’impianto sportivo etneo rappresenta un vero e proprio tabù in termini realizzativi per Jimenez, che mai è andato a segno al momento sotto il vulcano, neanche da avversario. Anche lui al centro di critiche per la prestazione deficitaria di Cosenza, l’ex Atalanta è chiamato a dare delle risposte. Provando, intanto, a fornire un contributo prezioso alla causa rossazzurra. Meglio ancora se riuscisse anche a sbloccarsi sotto porta, beneficiandone lui stesso e la squadra. Ci proverà sabato contro il Sorrento.

