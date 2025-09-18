giovedì, 18 Settembre 2025
HomeCatania NewsJIMENEZ: l'italo-spagnolo alla ricerca del primo gol al "Massimino"
Catania NewsIl PersonaggioLega ProPrimo PianoStatistiche

JIMENEZ: l’italo-spagnolo alla ricerca del primo gol al “Massimino”

Redazione
By Redazione
0
41
foto Catania FC

Seconda stagione in rossazzurro per Kaleb Jiménez. Il calciatore italo-spagnolo, che tra un mese compirà 23 anni, da quando veste la maglia del Catania ha collezionato finora 10 assist conditi dalla realizzazione di 6 gol. Reti messe a segno tutte nello scorso campionato. Adesso Jimenez è alla ricerca del primo gol stagionale e, in generale, il primo centro allo stadio “Angelo Massimino”. L’impianto sportivo etneo rappresenta un vero e proprio tabù in termini realizzativi per Jimenez, che mai è andato a segno al momento sotto il vulcano, neanche da avversario. Anche lui al centro di critiche per la prestazione deficitaria di Cosenza, l’ex Atalanta è chiamato a dare delle risposte. Provando, intanto, a fornire un contributo prezioso alla causa rossazzurra. Meglio ancora se riuscisse anche a sbloccarsi sotto porta, beneficiandone lui stesso e la squadra. Ci proverà sabato contro il Sorrento.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-SORRENTO: alla scoperta dell’avversario, identità pragmatica per la squadra di Conte
Articolo successivo
VERSO CATANIA-SORRENTO (Video): la scorsa stagione rotondo successo al “Massimino”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web