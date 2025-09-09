La forza del Catania parte da dietro: tre clean sheet e una retroguardia di ferro

In un campionato lungo e logorante come la Serie C, chi punta a vincere sa bene che la solidità difensiva è una delle chiavi principali per arrivare in fondo. Segnare è importante, ma avere una retroguardia affidabile rappresenta la base su cui costruire ambizioni e risultati. Il Catania di Mimmo Toscano lo sta dimostrando con i fatti: tre partite, tre vittorie e soprattutto tre partite senza subire gol. Tre clean sheet che certificano la forza del pacchetto arretrato e la crescita di un reparto che sta diventando un punto fermo.

A dare equilibrio e serenità ci pensa Andrea Dini, portiere reattivo e sempre presente nelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa dagli avversari. Interventi puntuali, sicurezza tra i pali e una leadership silenziosa che si riflette su tutta la linea difensiva. Davanti a lui comanda la retroguardia Matteo Di Gennaro, leader vero, che con carisma ed esperienza tiene unito il reparto e guida i compagni nei momenti delicati. A completare la linea c’è uno Ierardi in grande forma: preciso e puntuale nelle chiusure, ma anche determinante in avanti, come dimostrato dal gol che ha sbloccato il match contro il Monopoli su palla inattiva.

Proprio questi inserimenti sono un’arma letale nell’arsenale rossazzurro. L’esplosività fisica è determinante in questo avvio di stagione, nell’analisi complessiva della prestazione dell’intera squadra. Accanto ai titolari inamovibili, spiccano elementi preziosi come Celli e Pieraccini, che hanno garantito solidità e concentrazione. Senza dimenticare Allegretto e Martic, con quest’ultimo capace di adattarsi a più ruoli così come Quaini, offrendo a Toscano la possibilità di variare soluzioni senza abbassare drasticamente il livello.

Tre prove convincenti hanno messo in mostra tutto il potenziale della difesa rossazzurra, ma la strada è ancora lunga. Per competere fino alla fine sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione, proseguire su questa linea di continuità e soprattutto evitare di perdere pezzi per strada. La base c’è, ed è solida: il Catania parte da dietro per costruire i propri sogni di gloria.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***