domenica, 7 Settembre 2025
LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania, atmosfera da categorie nettamente superiori”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’affluenza allo stadio in occasione della partita Catania-Monopoli. “Al di là delle presenze sugli spalti, con circa 18mila spettatori presenti (curve sold out già a metà settimana), l’atmosfera che si è respirata al Massimino è stata da categorie nettamente superiori”, riporta il quotidiano. “In tanti hanno rivissuto la carica che il Catania riceveva in Serie A nelle gare di cartello. Una forza che in Serie C nessuno può portare in dote. E alla fine squadra sotto i settori a raccogliere gli applausi a scena aperta al grido «Noi sempre al vostro fianco, la Serie C non basta più»”.

