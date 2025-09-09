martedì, 9 Settembre 2025
LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania e Arezzo uniche squadre a punteggio pieno in tutta la C”

foto Catania FC

La Gazzetta dello Sport rileva un dato statistico che riguarda Catania e Arezzo, squadre militanti rispettivamente nel girone C e B di Serie C. Dopo tre giornate di campionato sono le uniche compagini a punteggio pieno. I 9 punti collezionati dal Catania di Mimmo Toscano sono frutto di 11 gol, piegando rispettivamente la resistenza di Foggia (casa), Cavese (trasferta) e Monopoli (tra le mura amiche) mandando a segno sette differenti giocatori. L’Arezzo allenato dall’ex attaccante rossazzurro Christian Bucchi, invece, ha battuto nell’ordine Forlì (casa), Pontedera (fuori casa) e Vis Pesaro (casa) siglando 5 gol e condividendo con il Catania la totale assenza di reti subite fino a questo momento.

