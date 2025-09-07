LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Spettacolo Catania, spazzato via il Monopoli”

“Tris di successi, quattro gol messi a segno (11 in tutto, 0 subiti in 270′), apoteosi al Massimino e primato confermato. La sera magica del Catania certifica la forza di un gruppo che si proietta verso il dominio del girone in concorrenza con Benevento e Salernitana”, riporta La Gazzetta dello Sport. “Il successo sul Monopoli ha avuto ben poco di scontato perchè i rivali in avvio di partita e dopo l’1-0 hanno costruito le azioni per raddrizzare il confronto. Ma il Catania ha equilibrio, solidità e lascia poco spazio alle iniziative altrui”, si legge.

“Il vantaggio di Ierardi ha spezzato un equilibrio che il Monopoli era riuscito a ottenere pressando in mediana e, nella fase di non possesso, facendo abbassare sulla linea dei difensori i laterali Valenti e Imputato. Dopo l’1-0 il Catania ha conquistato la trequarti cercando il bis. Prima di crollare, il Monopoli ha cercato di rimettere in piedi il match sfiorando il pari, con Dini abile a deviare sul palo. A quel punto il Catania ha accelerato. Toscano ha operato i cambi giusti (Lunetta falso 9 è stata una mossa davvero efficace non solo in termini di gol) e Cicerelli con uno scavetto ha cancellato l’errore commesso a Cava trasformando un rigore. Il tris di Aloi, su assist di D’Ausilio – specialista, l’anno passato ne ha confezionati 14 – e il tiro a giro di uno scatenato Lunetta prima del fischio finale hanno chiuso i conti”, evidenzia il quotidiano.

