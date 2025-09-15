lunedì, 15 Settembre 2025
LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Toscano, da incubo la prima volta da ex a Cosenza”

foto Catania FC

“Prima sconfitta per il Catania, prima vittoria per il Cosenza. E la prima volta da ex per Toscano al Marulla (stadio semivuoto per la protesta contro Guarascio) è da incubo: crollo inatteso dopo che Ricciardi ha sbloccato al terzo tentativo (tiro respinto, palo e l’FVS ha convalidato il gol con Di Gennaro che ha spazzato oltre la linea) cancellando anche l’imbattibilità di Dini dopo 306′. Il raddoppio di Florenzi (tiro dal limite complice l’errore del portiere) e il gol di Lunetta avevano ravvivato la gara. Ma un contropiede di Kouan l’ha messa in ghiaccio, quindi la traversa di Forte prima che Langella la chiudesse nel recupero. Poi un’altra traversa per il Catania con Di Tacchio”, così La Gazzetta dello Sport parla della pesante sconfitta rossazzurra a Cosenza.

