martedì, 23 Settembre 2025
HomeCatania NewsAllenamentiLA SICILIA: "A Trapani Cicerelli più avanzato? Le possibili soluzioni tattiche"
Catania NewsAllenamentiFocusLega ProPrimo Piano

LA SICILIA: “A Trapani Cicerelli più avanzato? Le possibili soluzioni tattiche”

Redazione
By Redazione
0
235
foto Catania FC

“C’è poco tempo per le rivoluzioni. E forse nemmeno servono a invertire immediatamente il trend negativo in cui è caduto il Catania. Qualche idea diversa, rispetto a quel che la squadra ha mostrato in quest’avvio di campionato, il tecnico Toscano l’aveva anche provata e di recente. Il modulo, aveva fatto intendere l’allenatore, potrebbe essere modificato. Ma in che modo?”, riporta La Sicilia. “Le soluzioni sono tante perchè il Catania ha un gruppo versatile. Il cambiamento più aderente alla realtà potrebbe essere il 3-5-2. In questo modo Toscano manterrebbe uno dei suoi capisaldi, ovvero la retroguardia a tre (che a parte le topiche di Cosenza nelle altre gare ha beccato zero reti) avanzando uno dei trequartisti al ruolo di punta vera. Accanto a Forte potrebbe, a questo punto, agire Cicerelli”, si legge.

Sabato scorso contro il Sorrento Cicerelli “si è dannato l’anima correndo a mai finire per recuperare palla, per riavviare l’azione, per trovare spazio. Troppo dispersivo e forse anche inutile tutto questo spreco di energie. Più vicino alla porta, Cicerelli avrebbe maggiori occasioni per spingere la squadra in termini pratici. A centrocampo il Catania ha sue soluzioni per l’utilizzo di un eventuale regista: Jimenez, con un assetto diverso da quello visto a Cosenza, oppure Quaini”.

Il 3-5-2 potrebbe anche “diventare 3-4-3 e in questo caso i cambiamenti sarebbero minimi”. Se fosse rispolverato il 4-3-3, che è stato a lungo il biglietto di presentazione del Catania in passato, i due esterni “comincerebbero da terzini, in linea con due centrali, in mezzo al campo il regista (Jimenez) con due interditori, in attacco potrebbero spingere Cicerelli, Forte, Lunetta”. In vista di Trapani vengono citate queste possibili soluzioni, “o anche la conferma del 3-4-2-1 con interpreti differenti”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LA SICILIA: “Catania, allenamento a Misterbianco. Niente conferenza stampa ma il tecnico parlerà via social”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web