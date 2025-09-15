LA SICILIA: “Al Catania non viene perdonato il modo in cui si è perso. Sabato ricomporre ogni particolare”

“Il mondo non finisce a Cosenza, anche se ieri sui social le accuse a Toscano e a tutti i calciatori erano feroci. Come capita quando si perde una partita in questo modo. Il modo, ecco, non viene perdonato ai calciatori e nemmeno al tecnico”, riporta La Sicilia. “Ma se domenica e lunedì sono fatti per i giudizi, dal martedì si dovrebbe ricominciare a marciare verso altre sfide. Le critiche ci stanno tutte, purchè siano costruttive e non portino ancora una volta allo sfacelo tutto il movimento”, si legge.

“Il vero Catania è quello che lotta e vince a Cava o quello che rimette sui binari del dominio assoluto il non facile confronto con il Monopoli o quello imbarazzante di Cosenza? Siamo solo all’alba della stagione. Aspettiamo prima di sparare sentenze sull’onda di delusione e convincimenti che non sono leggi scritte. Poi è anche vero che la squadra, specie in trasferta, deve dotarsi di un gioco che non sia affidato alle prodezze dei singoli (leggi Lunetta). Sabato contro il Sorrento sarà necessario ricomporre ogni particolare del mondo che ruota attorno a questa squadra. Senza pregiudizi”, evidenzia il quotidiano.

